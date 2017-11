Adebayor y sus problemas familiares: "He pensado en suicidarme en varias ocasiones"

El futbolista togolés Emmanuel Adebayor sorprendió al revelar la mala relación que tiene con su familia, que lo ha tenido al borde del suicidio en varias oportunidades, según sus palabras.



"Me dieron ganas de suicidarme en varias ocasiones. Me lo he guardado durante años y años. Estoy disgustado y no esperaba que las cosas llegasen a tanto, pero me siento aliviado por haber hablado de ello", dijo en una entrevista con So Foot de Francia.



El actual jugador del Basaksehir de Turquía señaló que le quedan "tres o cuatro años de carrera", no obstante, "mi apellido permanecerá conmigo y con esta gente por siempre. Las cosas son difíciles de soportar cuando trabajas duro para sacar a tu familia de la pobreza, pero aún así se oponen a ti".



Adebayor, de 33 años y de pasos por el Arsenal y Real Madrid, entre otros clubes europeos, confesó que cambia constantemente su número de celular para no ser contactado por su familia, ya que "solo me llaman para pedirme dinero".



"Me llaman, no para preguntar cómo estoy, sino para exigir dinero. Ese fue el caso después de mi lesión mientras jugaba en el Tottenham. Me llamaron mientras me realizaban un examen médico para decirme si podía pagar las tasas escolares de un niño. Al menos que me pregunten primero cómo estoy", agregó el goleador.