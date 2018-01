Abreu y goles para Audax: "Los que prometen son los políticos"

El delantero uruguayo Washington Sebastián Abreu comentó con los Tenores de la Tarde su momento en el fútbol chileno y su aventura en Audax Italiano, donde romperá el record Guinnes de jugar en más clubes en todo el mundo, sumando 26.

"Sin que nadie se enoje, los que prometen son los políticos y normalmente no cumplen. Entonces lo que sí dedicación, profesionalismo, respeto a la camiseta que me pongo y tratar de rendir al máximo dentro de un funcionamiento", aseguró el charrúa.

El Loco precisó que encontró en Hugo Vilches, "un entrenador en la línea y mentalidad, junto con su cuerpo técnico, al estilo de Juan Manuel Lillo, del Cholo Simeone, de Manuel Pellegrini, de Miguel Russo, del Maestro Tabárez. En el cual uno entiendo que no hay nada al azar, que está todo planificado".

Abreu analizó el retiro de Ronaldinho y dijo que "las exigencias mentales que tuvo de tener que ser campeón del mundo, de tener que ganar la Champions, de tener que ganar la liga, de tener que ganar la Copa del Rey. Me parece que también llega un momento en que el jugador, no por un tema físico, no por el tema del no cuidado, es por un aspecto sicológico, interpreta que necesita otras cosas en su vida".