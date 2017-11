Abreu: "Tengo tres opciones en Chile de equipos que jugarán torneos internacionales"

Sebastián Abreu cumplió con creces su travesía en la Primera B del fútbol chileno y tras el término del campeonato se coronó goleador del torneo junto a Lucas Simón con 11 anotaciones.



El "Loco", que aún no define su futuro luego de terminar el vínculo con los salmoneros, conversó con el portal Fútbol de Uruguay y reveló que tiene opciones en tres clubes nacionales de Primera División.



"Tengo tres opciones en Chile de equipos que jugarán torneos internacionales. También está la posibilidad de seguir en Puerto Montt y una chance en China. Son todas posibilidades y estamos en la etapa de descansar y disfrutar de la familia. A medida que vayan pasando los días evaluaré entre lo claro y concreto qué es lo que más seduce", expresó.



Por último, aseguró que priorizará lo deportivo y seguir sumando minutos en el final de su carrera: "Entre las cosas que uno analiza está la forma de jugar y tener una conversación con el entrenador para no encontrarse con sorpresas y llegar a un lugar donde los directivos lo quieren pero el entrenador no".