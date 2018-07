Abogado de Pinilla y fallido paso a Colón: "Fue un tema personal y familiar"

Kormac Valdebenito, exjugador y actual abogado de Mauricio Pinilla, reveló que el fallido fichaje del delantero a Colón se produjo por temas familiares del delantero.



"El jugador siempre quiso venir a Santa Fe, pero a último momento tuvo un inconveniente familiar en Chile. Me gustaría saber qué le pasó para revertir la situación. Fue un tema personal y familiar de él", dijo en conversación con Radio FM 96.7 de Argentina.



Además, aseguró que ya se firmaron los derechos federativos económicos con Colón, pero no así el finiquito con Universidad de Chile, documentación que debía ser realizada por un tercero durante el último fin de semana.



"Tendría que haber firmado hoy, a través de un familiar suyo que tiene el poder. Colón y la U habían llegado a un acuerdo de caballeros, pero hoy el tema es complicado", agregó.



Valdebenito, que se encuentra en Santa Fe a la espera del goleador, aseguró desconocer qué pasará con Pinilla. "Es difícil dar una respuesta si el jugador llega o no", concluyó.

