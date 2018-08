Abogado de Pinilla: Con Colón no se llegó a ningún acuerdo, la U se apuró en eso

En conversación con Capital, el abogado que asesoró a Mauricio Pinilla, Alejandro Cariz, conversó acerca de los detalles de la demanda del delantero en contra de Universidad de Chile, a raíz de su polémica salida.



Al respecto, el leguleyo comentó que, a diferencia de lo que se ha informado en su momento, con Colón de Santa Fe nunca se llegó a un acuerdo y que los estudiantiles se apuraron en el proceso.



"Me dijo que el 27 de julio estaba en Antofagasta con su equipo, que no abandonó la concentración y que salió autorizado por el gerente deportivo (Ronald Fuentes). Viajó a Santiago. Ahí se enteró por la prensa de que había dejado de pertenecer a la U. Pero él lo desmintió. El lunes 30 se presentó a entrenar. No lo dejaron. Le pidieron que no fuera a la Inspección del Trabajo porque Heller (Carlos, presidente de Azul Azul) iba a dar una conferencia diciendo que no volvería a jugar en la Universidad de Chile. Ahí decide interponer acciones legales", contó.



Cariz explica que la demanda por $1.000 millones responde a que Pinilla "busca reparación a su honor. Fue despedido de una forma que no existe registro en la historia del deporte nacional".



"El dinero es lo que deja de percibir por el despido. Alguien puso término anticipado a un contrato contrario a derecho y eso debe ser indemnizado", complementó el profesional.