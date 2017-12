Abogado de Messi y Guerrero ante el TAS se ofrece para defender a Vallenar

La polémica serie entre Vallenar y Melipilla parece no llegar a su fin. Tras la no presentación de los verdes a la repetición de los penales, la ANFP dio como ganador a los "Potros", y como consecuencia les otorgó el ascenso a la Primera B.



No obstante, el abogado que absolvió a Lionel Messi ante el TAS y que recientemente consiguió la disminución del castigo de Paolo Guerrero, ofreció su ayuda a Vallenar y aseguró que la ANFP cometió un severo error.



"Yo les veo futuro. Tienen todas las de ganar. Si me contactan, feliz los represento", dijo Juan de Dios Crespo en conversación con Emol.



Además, aseguró que el tema monetario no sería un impedimento para defenderlos: "Mis honorarios no serían tan elevados porque es un caso que me gusta. Que me contacten. La decisión fue tomada el jueves de la semana pasada y tienen 21 días para recurrir. Les quedan 14 días, vamos, que pueden ganar".



Según el abogado experto, "el árbitro puede determinar que para él el portero se adelantó primero y por eso lo repitió. Si el acta arbitral dice eso, la Federación no tiene razón en repetir los penales. El acta arbitral está considerada como ley. Si dice eso, no se puede rebatir".