Abidal reveló la reacción de Messi ante su cáncer: "Me vieron como un cadáver"

El francés Éric Abidal reveló la reacción que tuvo Lionel Messi al ver un video suyo mientras era tratado por cáncer al hígado.

En conversación con Oliver Dacourt para la serie de entrevistas "Ma part d'ombre" en Canal+ de Francia, el exdefensor reconoció que "hay algunos que me vieron muy delgado".

"Este dolor lo tengo grabado de por vida. Era insoportable y cuando digo insoportable es que era como un volcán. Era como un cuchillo abierto", confesó el zurdo.

Abidal relató que "cuando me vino a ver el doctor a decirme que lo sentía y que debía operar de nuevo, yo me alegré. Era un sufrimiento que no le deseo a nadie".

En una ocasión, el retirado futbolista de 38 años fue visitado por Thierry Henry cuando el delantero jugaba en New York. "Cuando le vi al fondo del pasillo me puse a llorar porque no quería que me viera así, pero me gustó que me viniera a ver", admitió.





Respecto a Messi, Abidal contó que al plantel "le hice un video antes de un partido para animarles, les decía 'chicos, no se preocupen, yo estoy allí'. ¿Sabes que me dijo Messi? No nos envíes más cosas así, que nos hace daño".

"Yo no lo veía, yo me veía bien y les decía 'chicos, ánimo' pero ellos me dijeron que me vieron como un cadáver y esto los dejó hecho polvos", finalizó.