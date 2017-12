A lo Street Fighter: Ngannou se ganó su opción al título con feroz KO

El evento UFC 2018 tuvo un inesperado protagonista: El camerunés Francis Ngannou, quien le propinó un brutal KO al inglés Alistair Overeem.

El artista marcial africano lo mandó a la lona en el primer round con un poderoso upper cut de izquierda que le conectó directamente al mentón.

De este modo, Ngannou se ganó su chance de desafiar al actual campeón Stipe Miocic.

En las redes sociales no fueron pocos los que compararon su golpe con una de las maniobras más populares de Sagat, personaje del videojuego Street Fighter.

That uppercut by @francis_ngannou was straight up @StreetFighter #Shoryuken #UFC218 pic.twitter.com/Ufyw5QsTYB